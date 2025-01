DAX erreicht Allzeithoch: Ist die Rallye nachhaltig oder droht die Korrektur?

Am Montagmorgen, dem Tag der Amtseinführung von Donald Trump, konnte der DAX erneut zulegen, auch wenn die US-Märkte aufgrund eines Feiertags geschlossen blieben. Der Haupttreiber der DAX-Rallye ist SAP, das mit einer Gewichtung von 16,5 Prozent im Index einen erheblichen Einfluss hat. Der DAX befindet sich seit dem Bärenmarkttief im Oktober 2022 in einem übergeordneten Aufwärtstrend und hat kürzlich die Marke von 20.000 Punkten überschritten. Die technische Analyse zeigt, dass der Index auf die Oberkante des Aufwärtstrendkanals zusteuert, die aktuell bei über 21.000 Punkten liegt.

Der DAX, der deutsche Leitindex, hat zu Beginn der Woche ein weiteres Allzeithoch erreicht, was Fragen zur Nachhaltigkeit dieser Rallye aufwirft. Analysten der Deutschen Bank haben festgestellt, dass die Kursgewinne des DAX vor allem von einer kleinen Gruppe von Unternehmen, den sogenannten "Magnificent Seven", getragen werden. Diese Gruppe umfasst Allianz, Deutsche Telekom, Munich RE, Rheinmetall, SAP, Siemens und Siemens Energy, die zusammen 98 Prozent der Indexgewinne im vergangenen Jahr ausmachten. Dies erklärt, warum der DAX trotz einer schwächelnden gesamtwirtschaftlichen Lage weiter steigt.

Trotz der positiven Entwicklung gibt es Anzeichen für eine mögliche Korrektur. Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt bereits überkaufte Bedingungen an, was auf Gewinnmitnahmen hindeuten könnte, insbesondere wenn der DAX die 21.000-Punkte-Marke überschreitet. Zudem gibt es eine bearish Divergenz im RSI, was auf eine mögliche Trendwende hindeutet. Anleger sollten daher vorsichtig sein und Gewinne laufen lassen, während sie auf kurzfristige Rücksetzer vorbereitet sind.

Die Unsicherheit über die zukünftige Handelspolitik unter Trump könnte ebenfalls eine Rolle spielen. Während die Märkte zunächst erleichtert reagierten, dass keine sofortigen Zölle verhängt wurden, bleibt die Situation angespannt. Die hohe Konzentration der DAX-Gewinne auf wenige Unternehmen könnte zudem das Risiko erhöhen, dass negative Nachrichten zu starken Kursverlusten führen.

Insgesamt zeigt sich der DAX stark, doch die Marktteilnehmer sollten die Risiken im Auge behalten, insbesondere in Anbetracht der geopolitischen Unsicherheiten und der möglichen Auswirkungen von Trumps Handelspolitik auf die deutsche Wirtschaft.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 21.252PKT auf Lang & Schwarz (23. Januar 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.