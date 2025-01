Unglaublich: Trader Larry R. Williams erzielt 11.376% Rendite – So geht's!

Im Jahr 1987 erzielte der Trader Larry R. Williams eine bemerkenswerte Jahresperformance von 11.376 Prozent, die bis heute als Rekord gilt. Diese Leistung, die im Rahmen der World Cup Trading Championships erreicht wurde, verwandelte ein Startkapital von 10.000 US-Dollar in über 1,1 Millionen US-Dollar. Williams, der in Montana aufwuchs, entdeckte während seines Journalismus-Studiums in den 1960er Jahren die Börse für sich. Zu einer Zeit, als es noch kein Internet oder Online-Broker gab, entwickelte er eigene Trading-Methoden und -Indikatoren, darunter den Williams Percent R und verschiedene Marktanalysen.

Neben seiner Trading-Karriere ist Williams auch ein leidenschaftlicher Läufer und hat bereits 76 Marathons absolviert. Er lebt heute auf den U.S. Virgin Islands und gilt als einer der erfolgreichsten Trader in der Geschichte der Börse. Trotz seines Erfolgs betont er, dass es Jahre gedauert hat, um seine Strategien zu entwickeln, und warnt vor den hohen Risiken, die mit kurzfristigen Handelsstrategien verbunden sind. Ein sinnvoller Ansatz für Interessierte könnte sein, zunächst zu lernen, dann zu üben und schließlich mit dem Handel zu beginnen.

In einem anderen aktuellen Thema hat der Goldpreis aufgrund von Unsicherheiten in der Handelspolitik der neuen US-Regierung unter Präsident Donald Trump einen Anstieg erfahren. Am Dienstag wurde der Preis für eine Feinunze Gold in London bei 2.720 US-Dollar gehandelt, was einen Anstieg von etwa 100 Dollar seit Jahresbeginn bedeutet. Die Besorgnis über mögliche Zölle auf Waren aus Kanada und Mexiko sowie die Goldkäufe der chinesischen Zentralbank tragen zur Stabilität des Goldpreises bei. Analysten erwarten, dass die politischen Entscheidungen der neuen Regierung die Inflation und Staatsverschuldung in den USA beeinflussen könnten, was das Vertrauen in die finanzielle Stabilität der USA schwächt und Gold als sichere Anlage attraktiver macht.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 2.755USD auf Lang & Schwarz (23. Januar 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.