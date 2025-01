Elon Musk sorgt für Empörung: Provokante Geste bei Trumps Siegesfeier!

Elon Musk sorgte kürzlich für Aufregung, als er während einer Siegesfeier für Donald Trump in Washington eine Geste machte, die stark an den Hitlergruß erinnerte. Musk trat auf die Bühne, um den Anhängern des neuen Präsidenten zu danken, und legte seine rechte Hand auf sein Herz, bevor er sie in einer schnellen Bewegung nach oben streckte. Diese Geste, begleitet von den Worten „Mein Herz fliegt Euch zu“, wurde von vielen als provokant und unangebracht wahrgenommen. In den sozialen Medien und in den Nachrichten wurde Musk heftig kritisiert, da viele Nutzer ihm vorwarfen, absichtlich eine Geste verwendet zu haben, die an den Hitlergruß erinnere.

Der Nachrichtensender CNN zeigte die Szene mehrfach und ließ es den Zuschauern überlassen, sich eine eigene Meinung zu bilden. Während einige Musks Verhalten als ungeschickt verteidigten, forderten Kritiker eine klare Stellungnahme. Die Anti-Defamation League nahm Musk in Schutz und erklärte, es gebe keinen Hinweis auf eine absichtliche Provokation. Musk selbst äußerte sich nicht direkt zu den Vorwürfen, sondern teilte ein Video seines Auftritts auf der Plattform X (ehemals Twitter), in dem die kritische Geste durch Bilder aus dem Publikum entschärft wurde. Er bezeichnete die Kritik als „ermüdend“ und sprach von „ermüdenden Angriffen“.