3M glänzt mit starken Quartalszahlen und optimistischer Prognose für 2025!

Im vierten Quartal erzielte 3M einen Umsatz von 6,0 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der bereinigte Umsatz lag bei 5,8 Milliarden US-Dollar und wies ein organisches Wachstum von 2,1 Prozent auf. Der Gewinn je Aktie (GAAP) betrug 1,33 US-Dollar, was einem Plus von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Im Gegensatz dazu fiel der bereinigte Gewinn je Aktie mit 1,68 US-Dollar um 2 Prozent geringer aus als im Vorjahr.

Für das Gesamtjahr 2024 meldete 3M einen Gesamtumsatz von 24,6 Milliarden US-Dollar, was einem leichten Rückgang von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der bereinigte Umsatz betrug 23,6 Milliarden US-Dollar, mit einem organischen Wachstum von 1,2 Prozent. Der Gewinn je Aktie (GAAP) belief sich auf 7,26 US-Dollar, während der bereinigte Gewinn je Aktie mit 7,30 US-Dollar um 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr anstieg. Der freie Cashflow betrug 4,9 Milliarden US-Dollar.

Die Prognose für 2025 sieht vor, dass 3M den Gewinn pro Aktie auf 7,60 bis 7,90 US-Dollar steigern möchte. Analysten rechnen im Durchschnitt mit einem Wert von 7,79 US-Dollar. Brown kündigte an, dass das Unternehmen seine Strategie zur Belebung des Umsatzwachstums fortsetzen werde, indem neue Wachstumsquellen erschlossen und die Produktpipeline revitalisiert werden. Verkäufe von Geschäftsbereichen sind ebenfalls nicht ausgeschlossen.

Insgesamt zeigt die Bilanz von 3M eine Stabilität und eine strategische Ausrichtung, die auf operative Exzellenz und Shareholder Value abzielt. Die Aktie des Unternehmens verzeichnete vorbörslich einen Anstieg von über vier Prozent, was das Vertrauen der Investoren in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens widerspiegelt. 3M hat sich erfolgreich von den Herausforderungen des Vorjahres erholt und blickt optimistisch in die Zukunft.

Die 3M Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 149,1EUR auf NYSE (23. Januar 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.