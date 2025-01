DHL verdoppelt Packstationen: Revolutioniert die Paketlogistik in Deutschland!

Ein zentraler Bestandteil von DHLs Strategie ist die Tochtergesellschaft DeinFach, die ein innovatives Geschäftsmodell verfolgt. Diese Automaten stehen nicht nur DHL zur Verfügung, sondern können auch von Wettbewerbern und Einzelhändlern genutzt werden, was die Kapazität erhöht und eine optimale Auslastung gewährleistet. Nikola Hagleitner, Vorständin bei DHL, betont, dass das Ziel darin besteht, den Weg zur nächsten Paketstation so kurz wie möglich zu gestalten und den Komfort für die Kunden zu maximieren.

DHL treibt die Paketlogistik in Deutschland mit einer umfassenden Expansion von Paketautomaten voran, die das Potenzial hat, die Branche grundlegend zu verändern. Der Logistikkonzern plant, die Anzahl seiner Packstationen bis 2030 von derzeit 15.000 auf 30.000 zu verdoppeln. Diese Automaten, die bereits an Supermärkten, Bahnhöfen und Tankstellen zu finden sind, bieten den Kunden flexible Abhol- und Abgabemöglichkeiten und sollen den Alltag der Verbraucher erheblich erleichtern. Neben den Packstationen wird das Angebot durch Poststationen ergänzt, die zusätzliche Dienstleistungen wie den Verkauf von Briefmarken und Videoberatungen anbieten.

Die Konkurrenz bleibt nicht untätig: Die Paketdienstleister GLS und DPD haben angekündigt, bis 2027 rund 3.000 gemeinsame Stationen zu betreiben, um aufzuholen. Obwohl sie derzeit mit etwa 100 Stationen weit hinter DHL liegen, soll die Bündelung der Kräfte die Aufholjagd beschleunigen. Michael Knaupe von DPD hebt hervor, dass die Nachfrage nach Flexibilität bei den Kunden steigt und Paketautomaten eine entscheidende Rolle dabei spielen.

Ein weiterer Herausforderer ist der österreichische Anbieter myflexbox, der plant, die Anzahl seiner Automaten von 460 auf mindestens 5.000 bis 2030 zu erhöhen. Geschäftsführer Lukas Wieser sieht in Deutschland sogar Potenzial für über 100.000 Automaten, was im Vergleich zu Polen, wo bereits über 40.000 Stationen existieren, bemerkenswert ist.

Für die Verbraucher bedeutet der Ausbau der Paketautomaten eine größere Flexibilität, da sie ihre Sendungen rund um die Uhr abholen können. Allerdings gibt es auch Herausforderungen, wie etwa die Möglichkeit, dass Automaten überfüllt sind, was längere Wege für die Kunden zur Folge haben kann. DHL strebt an, solche Probleme durch den Ausbau des Netzes zu minimieren.

Zusätzlich zu den Vorteilen für die Verbraucher bringt die Verlagerung auf Automaten auch wirtschaftliche und ökologische Vorteile mit sich. Zusteller können mehrere Pakete an einer Station abgeben, was Zeit und Kosten spart, während der Verkehr in den Innenstädten reduziert wird.

