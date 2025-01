Adidas überrascht mit starkem Quartal: Umsatz und Aktienkurs steigen!

Der Sportartikelhersteller Adidas hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem unerwartet starken vierten Quartal abgeschlossen, was sich positiv auf die Aktienkurse auswirkte. Laut vorläufigen Ergebnissen stieg der währungsbereinigte Umsatz im vierten Quartal um 19 Prozent, während der Umsatz in Euro um 24 Prozent auf 5,965 Milliarden Euro anstieg. Selbst ohne die Yeezy-Umsätze betrug das Wachstum 18 Prozent. Konzernchef Björn Gulden äußerte sich zufrieden über die Entwicklung, insbesondere angesichts der Herausforderungen im Weihnachtsgeschäft. Er betonte das wachsende Interesse der Konsumenten und Händler an den Produkten von Adidas in den Bereichen Lifestyle und Performance.

Ein bemerkenswertes Highlight des Quartals war die Verbesserung der Bruttomarge um 5,2 Prozentpunkte auf 49,8 Prozent, während das Betriebsergebnis mit 57 Millionen Euro ins Plus drehte, nachdem im Vorjahr ein Verlust von 377 Millionen Euro verzeichnet worden war. Im Gesamtjahr 2024 erzielte Adidas ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 12 Prozent, was in Euro einem Anstieg um 11 Prozent auf 23,683 Milliarden Euro entspricht. Auch hier übertraf das Unternehmen die Erwartungen, da das Betriebsergebnis mit 1,337 Milliarden Euro die Milliardengrenze überschritt, im Vorjahr waren es lediglich 268 Millionen Euro.