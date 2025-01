Ölpreise im Sinkflug: Trumps Politik drückt auf den Markt!

Ein wesentlicher Faktor für den Rückgang der Ölpreise ist die Ankündigung des neuen US-Präsidenten Donald Trump, die Rohölproduktion in den USA erheblich zu steigern. Trump hob Regelungen auf, die Bohrungen in den meisten Küstengewässern der USA verhinderten, und unterzeichnete ein Dekret zum Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen. Diese Maßnahmen deuten auf eine verstärkte Nutzung fossiler Brennstoffe in den USA hin, was die globalen Ölpreise unter Druck setzen könnte.

Am Dienstag fielen die Ölpreise deutlich und setzten damit den schwachen Trend des Wochenauftakts fort. Brent-Öl zur Lieferung im März wurde am Nachmittag bei 78,99 US-Dollar gehandelt, was einem Rückgang von 1,16 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Auch der Preis für die US-Ölsorte WTI fiel um 1,79 Dollar auf 76,09 Dollar pro Barrel. Bereits zu Beginn der Woche war Brent-Öl unter die Marke von 80 Dollar gefallen, was auf einen Druck auf die Märkte hindeutet.

Am Montag fielen die Ölpreise bereits den dritten Handelstag in Folge. Brent-Öl wurde am Nachmittag bei 79,74 Dollar gehandelt, was einem Rückgang von 1,04 Dollar im Vergleich zum Freitag entspricht. Der Markt reagierte auf die bevorstehende Amtseinführung Trumps, bei der erwartet wurde, dass er seine Pläne zur Erhöhung der Rohölproduktion bekannt geben würde. Zudem sorgte eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas für eine vorübergehende Entspannung in der geopolitischen Lage, was ebenfalls Einfluss auf die Ölpreise hatte.

Die Anleger an den Finanzmärkten sind gespannt auf die ersten politischen Schritte Trumps, die bereits am ersten Tag seiner Amtszeit eine radikale Wende in der US-Politik signalisierten. Neben der Ölpolitik kündigte Trump auch an, das Recht auf Staatsbürgerschaft durch Geburt in den USA abzuschaffen, was rechtliche Auseinandersetzungen nach sich ziehen könnte. Zudem plant er, Importzölle auf Waren aus Mexiko und Kanada einzuführen, was die Handelsbeziehungen in Nordamerika belasten könnte.

Insgesamt zeigen die Entwicklungen auf dem Ölmarkt und die politischen Entscheidungen Trumps, dass die USA eine bedeutende Rolle in der globalen Energiepolitik spielen werden, was potenziell weitreichende Auswirkungen auf die Ölpreise und die geopolitische Stabilität haben könnte.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 78,62USD auf Lang & Schwarz (23. Januar 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.