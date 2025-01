Kontron AG: Starkes Umsatzwachstum und positive Prognose für 2025!

Die Kontron AG, ein führendes Unternehmen im Bereich IoT-Technologien, hat am 21. Januar 2025 eine positive Prognose für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Das Unternehmen erwartet ein organisches Umsatzwachstum zwischen 1,9 und 2,0 Milliarden Euro sowie einen Anstieg des operativen Ergebnisses (EBITDA) auf mindestens 220 Millionen Euro. Diese Erwartungen folgen auf ein erfolgreiches Jahr 2024, in dem Kontron voraussichtlich die Prognose von 190 Millionen Euro EBITDA übertreffen wird, mit einem geschätzten Umsatz von über 1,7 Milliarden Euro, was einem Anstieg von mehr als 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Der CEO von Kontron, Hannes Niederhauser, betont die Rolle des Unternehmens als globalen Technologieführer im IoT-Sektor. Mit innovativen Produkten wie dem sicheren Betriebssystem KontronOS und Lösungen für ultraschnelle 5G-Datenkommunikation zielt Kontron darauf ab, zukunftsweisende Anwendungen, einschließlich Künstlicher Intelligenz, voranzutreiben. Diese Entwicklungen basieren auf den umfangreichen Daten, die IoT-fähige Geräte generieren können. Niederhauser sieht das Unternehmen am Beginn eines vielversprechenden Wachstumszyklus in der IoT-Technologie.