Der Volkswagen-Konzern verfolgt weiterhin eine aggressive Wachstumsstrategie in den USA, die von Konzernchef Oliver Blume als zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie hervorgehoben wird. Trotz der politischen Veränderungen durch den Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump sieht Blume keine Gefährdung für die Expansion in Nordamerika. Volkswagen plant, insgesamt 15 Milliarden Dollar in den USA und 5 Milliarden Dollar in Kanada zu investieren, was als starkes Bekenntnis zur Region interpretiert wird. Blume betont, dass eine Diversifizierung der Märkte, insbesondere eine Unabhängigkeit vom chinesischen Markt, von großer Bedeutung ist, um die Flexibilität und Robustheit des Unternehmens zu erhöhen.

Ein weiterer Aspekt der Strategie ist die Prüfung des Einsatzes von Range Extendern für Elektrofahrzeuge, um die Reichweitenangst der Kunden zu mindern. Diese Technologie soll zunächst bei der US-Tochter Scout eingesetzt werden, um den Übergang zur E-Mobilität zu erleichtern.

In Bezug auf den chinesischen Markt beschreibt Blume China als "Fitnesscenter" für wirtschaftliche Entwicklungen, wo Innovationen in Bereichen wie Batterietechnologie und autonomes Fahren schnell und kosteneffizient vorangetrieben werden. Volkswagen hat im vergangenen Jahr in China einen Rückgang der Verkaufszahlen um fast zehn Prozent erlebt, während lokale Hersteller wie BYD im Bereich der Elektroautos an Marktanteilen gewonnen haben. Blume betont, dass die europäische Automobilindustrie nicht nur durch Zölle vor chinesischen Importen geschützt werden sollte, sondern dass intelligente Zollgestaltungen in Verbindung mit Investitionsanreizen erforderlich sind.

Zusätzlich wird berichtet, dass Volkswagen möglicherweise seine Werke in Osnabrück und Dresden an chinesische Käufer verkaufen könnte, was als potenzieller Wendepunkt für den deutschen Automarkt angesehen wird. Kritiker warnen, dass ein solcher Schritt den langfristigen Erfolg von Volkswagen gefährden könnte, während andere die Notwendigkeit betonen, sich an die veränderten globalen Marktbedingungen anzupassen.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 94,15EUR auf Lang & Schwarz (23. Januar 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.