Schaeffler-Aktien stürzen um 20% ab: Anleger enttäuscht über Gewinnwarnung!

Die Schaeffler AG hat im Schlussquartal 2024 eine unerwartet niedrige Profitabilität gemeldet, was zu einem dramatischen Kursrückgang der Aktien um bis zu 20 Prozent führte. Die Papiere fielen auf ein Rekordtief von 3,69 Euro, bevor sie sich leicht erholten und bei etwa 4 Euro schlossen, was einem Abschlag von 11 Prozent entspricht. Die Enttäuschung der Anleger ist vor allem auf die schwache Entwicklung der EBIT-Marge zurückzuführen, die von 7,3 Prozent im Vorjahr auf voraussichtlich 4,5 Prozent gesunken ist. Schaeffler hatte zuvor eine Marge zwischen 5 und 8 Prozent in Aussicht gestellt, während der Marktkonsens bei 6,3 Prozent lag. Im vierten Quartal fiel die realisierte Marge sogar auf nur 1,8 Prozent, was die Erwartungen von 5,2 Prozent deutlich verfehlte.

Analysten äußerten sich kritisch zu den Ergebnissen. Christoph Laskawi von der Deutschen Bank bezeichnete die Situation als „eine weitere große Enttäuschung“ und stufte die Aktien von „Buy“ auf „Hold“ herab. Dies war bereits die zweite Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2024, die auf Schwierigkeiten bei der Integration des Zukaufs Vitesco und herausfordernde Marktbedingungen im Industriegeschäft hinweist. Analyst Akshat Kacker von JPMorgan erwartet, dass die Konsensschätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) 2025 um 10 bis 15 Prozent sinken könnten.

Trotz eines Umsatzanstiegs auf 18,2 Milliarden Euro, der durch die Vollkonsolidierung von Vitesco Technologies bedingt war, blieben die Erwartungen hinter den Prognosen zurück. Die schwache Ergebnisentwicklung in den Bereichen Bearings & Industrial Solutions sowie bei Vitesco trugen zur negativen Entwicklung bei. Der Free Cash Flow übertraf jedoch mit rund 360 Millionen Euro die Erwartungen.

Die finalen Ergebnisse für 2024 sowie die Prognose für 2025 werden am 5. März 2025 veröffentlicht. Analysten und Investoren zeigen sich besorgt über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens, das nun als Übergangsjahr betrachtet wird. Schaeffler hat angekündigt, Maßnahmen zur Verbesserung der Situation zu ergreifen, was als positives Zeichen gewertet wird. Die Unsicherheit bleibt jedoch hoch, und die Anleger sind skeptisch, ob das Unternehmen die Herausforderungen erfolgreich meistern kann.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,98EUR auf Lang & Schwarz (23. Januar 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.