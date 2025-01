4,5 Millionen Dollar für innovative Antikörpertherapien gegen Lungenerkrankungen!

Evotec SE hat gemeinsam mit der Yonsei University und dem koreanischen Biotechnologieunternehmen Zymedi eine Förderung in Höhe von 4,5 Millionen US-Dollar vom Korea Institute of Advanced Technology (KIAT) erhalten. Diese finanzielle Unterstützung zielt darauf ab, neuartige Antikörper-basierte Therapien zur Behandlung von Lungenerkrankungen wie Asthma und idiopathischer Lungenfibrose (IPF) zu entwickeln. Das Projekt konzentriert sich auf die präklinische Entwicklung von entzündungshemmenden und antifibrotischen Antikörpern, die auf tRNA-Synthetasen abzielen, eine neuartige Zielklasse mit hohem medizinischem Bedarf.

Das Projekt hat das Potenzial, First-in-Class-Antikörper zu entwickeln, die einen neuartigen Wirkmechanismus nutzen, um IPF und nicht Typ-2-Asthma zu behandeln. Beide Erkrankungen weisen einen hohen Bedarf an neuen Therapieansätzen auf, die die Versorgungsstandards verbessern könnten. Prof. Sunghoon Kim von der Yonsei University hob die ungenutzte Biologie der tRNA-Synthetasen hervor, die vielversprechende Ansätze für die Medikamentenentwicklung bietet.

Die Yonsei University, gegründet 1885, ist eine der führenden akademischen Institutionen in Südkorea und bekannt für ihre umfangreiche Forschungskapazität. Zymedi hingegen ist ein aufstrebendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Rolle von Aminoacyl-tRNA-Synthetasen in der Krankheitsbehandlung konzentriert.

Die Ankündigung der Fördermittel hat das Interesse der Anleger an Evotec gesteigert, was sich in einem Anstieg der Aktienkurse widerspiegelt. Die Aktien wurden auf Tradegate 1,7 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs gehandelt, was auf eine positive Marktreaktion hinweist. Diese Entwicklung könnte die Position von Evotec im Bereich der Lungenerkrankungen weiter stärken und die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern fördern.

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 7,945EUR auf Lang & Schwarz (23. Januar 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.