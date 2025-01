Euro gewinnt an Stärke: Was bedeutet das für die US-Handelspolitik?

Am Montag hat der Euro im späten Handel seine Gewinne ausgebaut und notierte zuletzt bei 1,0412 US-Dollar, was einem Anstieg von über einem Cent seit dem Morgen entspricht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte zuvor den Referenzkurs auf 1,0316 Dollar festgesetzt. Der Kursanstieg des Euro wurde durch Spekulationen ausgelöst, dass die neue US-Regierung unter Präsident Donald Trump keine sofortigen Änderungen in der Handelspolitik vornehmen wird. Berichte des "Wall Street Journal" deuteten darauf hin, dass es vorerst keine schnellen Erhöhungen der Zölle geben werde, was zu einer Erleichterung an den Finanzmärkten führte und den als sicher geltenden US-Dollar belastete.

In seiner Antrittsrede hatte Trump zwar angekündigt, Zölle und Steuern gegen andere Länder einzuführen, um die amerikanischen Bürger zu entlasten, jedoch nannte er keine konkreten Details zu möglichen Importzöllen. Am Montag blieben die US-Börsen aufgrund des Feiertags "Martin Luther King Day" geschlossen, was zu einem unterdurchschnittlichen Handelsvolumen führte und die Wahrscheinlichkeit für fundamental unbegründete Kursbewegungen erhöhte.