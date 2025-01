Siemens Energy: UBS stuft Aktie auf 'Sell' – Risiken im Windkraftgeschäft!

Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktien von Siemens Energy aufgrund von potenziell unterschätzten Risiken im Windkraftgeschäft herabgestuft. Analystin Supriya Subramanian änderte die Bewertung von "Neutral" auf "Sell" und erhöhte gleichzeitig das Kursziel von 23 auf 38 Euro, während der aktuelle Kurs bei 50,30 Euro liegt. Sie argumentiert, dass die Aktien mittlerweile "priced for perfection" sind, was bedeutet, dass ein optimaler Verlauf bereits in den Kurs eingepreist ist. Insbesondere sieht sie Risiken für die Profitabilität der Windkraft-Tochter Siemens Gamesa, die in der Vergangenheit die Siemens-Energy-Aktie auf ein Rekordtief von 6,40 Euro gedrückt hatte. Subramanian hebt hervor, dass Marktanteilsverluste bei Onshore-Windkraftanlagen sowie wirtschaftliche und politische Risiken, insbesondere in den USA, nicht ausreichend im aktuellen Kurs berücksichtigt sind.

Im Gegensatz dazu hat die Privatbank Berenberg die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Philip Buller bezeichnete die Sorgen um die Windsparte und die Bewertung als "Noise", also als übertriebene Ängste. Er empfiehlt, den Kursrückgang nach der Verkaufsempfehlung der UBS als Kaufgelegenheit zu nutzen.