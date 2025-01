Borussia Dortmund in der Krise: Trainer Nuri Sahin vor dem Aus?

Nuri Sahin, der derzeitige Trainer von Borussia Dortmund, hat nach der 1:2-Niederlage in der Champions League gegen den FC Bologna eine realistische Einschätzung seiner Situation abgegeben. Er betonte, dass es unerlässlich sei, Spiele zu gewinnen, und dass die aktuelle Serie von vier Niederlagen in Folge alarmierend sei. Sahin äußerte, dass die Verantwortlichen des Vereins, darunter Geschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl, Gespräche über die Zukunft führen würden, wobei eine Trennung von ihm als Trainer sehr wahrscheinlich ist.

Trotz der vermeintlichen Unterstützung der Mannschaft, die sich nach dem zwischenzeitlichen Führungstreffer durch Serhou Guirassy zeigte, ist die Verunsicherung im Team offensichtlich. Sahin erklärte, dass es nicht nur um ihn, sondern um den Verein gehe, der sich in einer schwierigen Phase befinde. Kehl bestätigte, dass er nicht den Eindruck habe, dass die Mannschaft gegen den Trainer spiele, doch die sportlichen Ergebnisse sprechen eine andere Sprache: Dortmund steht in der Bundesliga auf dem zehnten Platz und hat in der Champions League nur einen enttäuschenden 13. Platz erreicht.