PUMA 2024: Starkes Umsatzwachstum, aber Profitabilität bleibt hinter Erwartungen

PUMA SE hat am 22. Januar 2025 vorläufige Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 veröffentlicht. Im vierten Quartal erzielte das Unternehmen ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 9,8 % auf 2.289 Millionen Euro, was in der Berichtswährung Euro einem Anstieg von 15,5 % entspricht. Für das Gesamtjahr 2024 wuchs der währungsbereinigte Umsatz um 4,4 % auf 8.817 Millionen Euro, was einem Anstieg von 2,5 % in Euro entspricht und den Erwartungen des Unternehmens entspricht.

Das operative Ergebnis (EBIT) für das Gesamtjahr blieb mit 622 Millionen Euro auf dem Niveau des Vorjahres. Die EBIT-Marge betrug 7,1 %. Das Konzernergebnis fiel jedoch auf 282 Millionen Euro, was unter dem Vorjahreswert von 305 Millionen Euro liegt und die Erwartungen nicht erfüllt. Diese Entwicklung ist auf einen höheren Nettozinsaufwand und ein höheres Ergebnis für nicht beherrschende Anteile zurückzuführen.