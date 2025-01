DocMorris 2024: Umsatzsprung dank E-Rezepten – Doch Aktienkurs fällt!

Die Online-Apotheke DocMorris hat im Jahr 2024 einen Umsatz von 1,09 Milliarden Franken erzielt, was einem Anstieg von 6,7 Prozent in Lokalwährungen entspricht. Im Hauptmarkt Deutschland stiegen die Erträge um 6,9 Prozent auf 1,02 Milliarden Franken. Diese Zahlen entsprechen weitgehend den Erwartungen der Analysten, die einen Umsatzanstieg zwischen 5 und 10 Prozent prognostiziert hatten. Trotz dieser positiven Entwicklung gab der Aktienkurs am Vormittag leicht nach.

Ein wesentlicher Treiber des Umsatzwachstums war das Geschäft mit E-Rezepten, das gegen Ende des Jahres deutlich an Fahrt aufnahm. Ab Anfang 2024 sind E-Rezepte in Deutschland für Arztpraxen verpflichtend, was zu einem signifikanten Anstieg der Verkäufe führte. Im vierten Quartal 2024 stieg der Umsatz im RX-Geschäft um fast 17 Prozent auf 53 Millionen Franken, und die Zahl der Neukunden im RX-Bereich vervielfachte sich im Vergleich zum Vorjahr. Besonders im Dezember verzeichnete DocMorris ein Umsatzwachstum von 30 Prozent.