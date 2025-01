Hypoport-Aktien steigen sprunghaft: Positive Geschäftszahlen beflügeln Kurs!

Die Aktien von Hypoport haben am Montag einen bemerkenswerten Kursanstieg verzeichnet, nachdem das Unternehmen positive Geschäftszahlen für das vergangene Jahr veröffentlicht hatte. Der Kurs stieg zeitweise um mehr als fünf Prozent und erreichte ein Tageshoch von 196,40 Euro, was die Aktie nahe der psychologisch wichtigen 200-Euro-Marke brachte. Dies ist das erste Mal seit Oktober, dass der Kurs über die 50-Tage-Linie kletterte, ein Indikator, der von charttechnisch orientierten Anlegern häufig genutzt wird. Am Ende des Handelstags lag das Plus bei gut vier Prozent.

Hypoport, ein Finanzdienstleister, profitierte im vergangenen Jahr von einer Belebung im Bereich der Immobilienfinanzierungen und konnte Marktanteile gewinnen. Besonders positiv entwickelte sich das Kreditvolumen im Segment der Bestandsimmobilien. Analysten führen dies auf das kontinuierlich verschlechterte Mietangebot und die gesunkenen Zinsen im Vergleich zu 2023 zurück, was viele Verbraucher dazu veranlasste, selbstgenutzte Immobilien zu erwerben.