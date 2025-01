SNP Schneider-Neureither: Übernahmeangebot und starkes Wachstum 2024!

Am 22. Januar 2025 gab die SNP Schneider-Neureither & Partner SE (SNP) bekannt, dass sie eine Mitteilung von der Succession German Bidco GmbH erhalten hat, die ihre Absicht zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit SNP signalisiert. Dieser Vertrag würde SNP als beherrschte Gesellschaft und die Bidco GmbH als herrschende Gesellschaft festlegen. Die Bidco GmbH hatte bereits am 23. Dezember 2024 ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alle außenstehenden Aktionäre von SNP zu einem Preis von 61 Euro pro Aktie angekündigt. Die Angebotsunterlage soll in naher Zukunft veröffentlicht werden.

Die Bidco GmbH hat sich bereits 76,25 % des Grundkapitals von SNP gesichert, was die Zustimmung zu dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag in einer Hauptversammlung innerhalb der nächsten sechs Monate wahrscheinlich macht. Der Vorstand von SNP wird nun in Verhandlungen mit der Bidco GmbH eintreten, um den Vertrag unter Berücksichtigung kartellrechtlicher Vorschriften abzuschließen. Die Bidco GmbH hat sich zudem verpflichtet, die Kosten für den Vertrag zu übernehmen.