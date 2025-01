Aldi Süd kämpft gegen Verkaufsverbot: Was steckt hinter der 'Dubai-Schokolade'?

Aldi Süd hat Widerspruch gegen ein Verkaufsverbot für seine als "Dubai-Schokolade" bezeichneten Produkte eingelegt, das vom Landgericht Köln verhängt wurde. Die Entscheidung des Gerichts besagt, dass Produkte nur dann als "Dubai-Schokolade" oder mit ähnlichen Bezeichnungen verkauft werden dürfen, wenn sie tatsächlich in Dubai hergestellt wurden oder einen klaren geografischen Bezug zu Dubai aufweisen. Die Schokoladentafeln von Aldi Süd wurden jedoch in der Türkei produziert, was auf der Verpackung angegeben ist. Das Gericht sieht die Gefahr einer Irreführung der Verbraucher, wenn die Produkte unter dieser Bezeichnung angeboten werden.

Der Hintergrund des Rechtsstreits ist eine Klage des Süßwarenimporteurs Andreas Wilmers, der in Deutschland Schokolade der Marke Fex vertreibt, die in Dubai hergestellt wird. Wilmers hatte auch gegen Lidl geklagt, dessen Dubai-Schokolade jedoch weiterhin verkauft werden darf, da das Landgericht Frankfurt den Unterlassungsantrag gegen Lidl zurückwies. Die Richter argumentierten, dass der Begriff "Dubai" sich mittlerweile zu einem Gattungsbegriff entwickelt habe und Verbraucher nicht zwingend davon ausgehen würden, dass die Lidl-Schokolade vollständig in Dubai produziert wurde. Die Aufmachung und die Herkunftsbezeichnung der Lidl-Produkte, die auf Zutaten aus der EU und Nicht-EU hinweisen, unterstützen diese Argumentation.

Im Gegensatz dazu wurde Aldi Süd in der Entscheidung des Kölner Gerichts nicht zugestanden, dass die Bezeichnung "Dubai-Schokolade" in einem ähnlichen Kontext verwendet werden kann. Die Richter in Frankfurt führten aus, dass die Lidl-Schokolade keine spezifischen Merkmale aufweist, die auf eine Herkunft aus Dubai hindeuten, und dass die Werbung auf eine Qualitätsmarke hinweist, was den Eindruck einer direkten Verbindung zu Dubai mindert.

Die Entscheidung des Landgerichts Frankfurt ist noch nicht rechtskräftig, und Wilmers prüft die Möglichkeit, gegen das Urteil Beschwerde einzulegen. Aldi Süd hingegen wollte sich nicht zu dem Verfahren gegen Lidl äußern und betonte, dass es keinen Zusammenhang zwischen dem Widerspruch gegen das Kölner Urteil und dem Fall Lidl gebe. Diese rechtlichen Auseinandersetzungen werfen Fragen zur Kennzeichnung und Vermarktung von Lebensmitteln auf und könnten weitreichende Auswirkungen auf die Branche haben.

