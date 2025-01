LANXESS übertrifft Erwartungen: Starkes Q4 2024 und positive Prognosen!

Die LANXESS Aktiengesellschaft hat am 20. Januar 2025 vorläufige Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 veröffentlicht, die die Markterwartungen deutlich übertreffen. Das EBITDA vor Sondereinflüssen wird voraussichtlich bei 159 Millionen Euro liegen, was 22 Prozent über der aktuellen Marktschätzung von 130 Millionen Euro liegt. Für das gesamte Geschäftsjahr 2024 wird ein EBITDA von etwa 614 Millionen Euro prognostiziert, was einem Anstieg von rund 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht und am oberen Ende der zuvor erwarteten Wachstumsbandbreite von 10 bis 20 Prozent liegt.

Der positive Trend im vierten Quartal wurde insbesondere durch einen starken Dezember unterstützt, in dem Kunden vorgezogene Käufe tätigten. Diese Käufe betrafen hauptsächlich Produkte aus den Segmenten Specialty Additives und Consumer Protection in den USA. Trotz dieser positiven Entwicklung hat sich das makroökonomische Umfeld zu Beginn des Jahres 2025 nicht verbessert, was auf anhaltende Unsicherheiten hinweist.