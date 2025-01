Steigende Anleihen-Kurse: Anleger warten auf ZEW-Konjunkturerwartungen!

Am Dienstagvormittag stiegen die Kurse deutscher Staatsanleihen, während die Märkte auf die bevorstehende Veröffentlichung der ZEW-Konjunkturerwartungen warteten. Der Euro-Bund-Future, ein wichtiger Terminkontrakt, legte um 0,14 Prozent auf 131,94 Punkte zu, während die Rendite zehnjähriger Anleihen bei 2,51 Prozent lag. Diese Kursbewegung setzte die zuvor unterbrochene Erholung fort, nachdem die Anleihenkurse Mitte des Monats auf fast 130 Punkte gefallen waren. Die Sorgen um die Inflation hatten sich etwas gelegt, was teilweise auf die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump zurückzuführen war, der bislang keine der im Wahlkampf angekündigten hohen Importzölle umgesetzt hatte.

Die Anleger zeigten sich jedoch vorsichtig, da die ZEW-Konjunkturerwartungen für Januar am Dienstag um 11 Uhr veröffentlicht werden sollten. Experten der Landesbank Helaba wiesen darauf hin, dass die Vorgaben durch das Sentix-Investorenvertrauen zuletzt leicht nachgelassen hatten, was darauf hindeutet, dass die Verbesserung des ZEW-Stimmungsbarometers im Dezember möglicherweise zu optimistisch war. Ein Rückgang im Januar könnte daher nicht ausgeschlossen werden, was zu Enttäuschungen an den Märkten führen könnte.