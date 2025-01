Millionäre fordern in Davos: Höhere Steuern für Superreiche jetzt! Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos haben rund 370 Millionäre und Milliardäre einen Offenen Brief an Staats- und Regierungschefs veröffentlicht, in dem sie höhere Steuern für Superreiche fordern. Die Unterzeichner, darunter prominente …