USU Software AG präsentiert innovatives IT-Asset-Management für hybride IT!

Die USU Software AG hat am 22. Januar 2025 ein neues IT-Asset-Management-Portfolio (ITAM) vorgestellt, das speziell für die Herausforderungen moderner, hybrider IT-Umgebungen entwickelt wurde. Dieses Portfolio zielt darauf ab, Transparenz zu schaffen, Risiken zu minimieren und die IT-Kosten zu optimieren, sowohl in On-Premises- als auch in Cloud-Umgebungen. Angesichts der zunehmenden Komplexität in der Verwaltung solcher IT-Landschaften bietet USU Lösungen, die den gesamten Lebenszyklus von Software und Hardware abdecken und Schwachstellen identifizieren.

Ein zentraler Aspekt des neuen Portfolios ist der Übergang von einem technologieorientierten zu einem anwendungsfallbasierten Ansatz im Software-Asset-Management (SAM). Dies ermöglicht es den Kunden, auf eine Vielzahl von Technologien zuzugreifen, die individuell an ihre Bedürfnisse angepasst werden können. Die neue Plattform integriert alle Funktionen in einer einheitlichen Benutzeroberfläche, was die Bedienung vereinfacht und den Konfigurationsaufwand bei Updates reduziert.