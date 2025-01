Bundestagswahl 2024: Parteien im Wettstreit um soziale Sicherheit und Wirtschaft!

Die AfD, vertreten durch Alice Weidel, fordert einen Austritt aus dem Euro und dem Pariser Klimaabkommen, während die Linke, angeführt von Jan van Aken und Heidi Reichinnek, niedrigere Mieten und Lebenshaltungskosten als zentrale Themen ansieht. Die BSW unter Sahra Wagenknecht plädiert für ein Ende der Waffenhilfen für die Ukraine. In den Wahlprogrammen zeigen sich sowohl Schnittmengen als auch erhebliche Unterschiede in den Positionen der Parteien.

Vor der Bundestagswahl am 23. Februar 2024 präsentieren die Parteien ihre Wahlprogramme und Positionen zu zentralen Themen wie Wirtschaft, Wohnen, Waffenlieferungen und Migration. Die SPD unter Kanzler Olaf Scholz setzt auf soziale Sicherheit und gute Löhne, während Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) eine drastische Senkung der Steuern zur Ankurbelung der Wirtschaft fordert. Die FDP, angeführt von Christian Lindner, fokussiert sich ebenfalls auf wirtschaftliche Aspekte, während die Grünen unter Robert Habeck den sozialverträglichen Klimaschutz betonen.

In Bezug auf die Steuerpolitik plant die SPD eine Entlastung von 95 Prozent der Steuerzahler durch Anhebung des Grundfreibetrags und eine stärkere Besteuerung der oberen Einkommensschichten. Die CDU/CSU hingegen will den Spitzensteuersatz erst bei höheren Einkommen ansetzen und den Solidaritätszuschlag abschaffen. Die Grünen und die FDP streben ebenfalls Steuererleichterungen an, während die AfD eine Erhöhung des Grundfreibetrags und die Abschaffung der CO2-Abgabe fordert. Die Linke plant eine Streichung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel und höhere Steuern für Wohlhabende.

Im sozialen Bereich fordern die meisten Parteien einen Mindestlohn von 15 Euro, wobei die SPD, Grünen und Linke ähnliche Ansätze verfolgen. Die CDU/CSU möchte Anreize für Arbeit schaffen und das Bürgergeld reformieren. Die AfD hat keine konkreten Aussagen zum Mindestlohn gemacht, während die BSW eine bessere Arbeitslosenversicherung und Grundsicherung anstrebt.

Die Rente bleibt ein weiteres zentrales Thema, wobei die SPD und die Grünen das Rentenniveau bei 48 Prozent halten wollen. Die Linke fordert eine Anhebung auf 53 Prozent und eine Senkung des Rentenalters auf 65 Jahre. Die AfD möchte mehr Einzahler in die Rentenversicherung bringen.

Die Herausforderungen für die neue Bundesregierung sind vielfältig, insbesondere im Hinblick auf den Haushalt, die Wirtschaftspolitik und die Verteidigung. Die gescheiterte Ampel-Koalition hinterlässt eine angespannte Haushaltslage und die Notwendigkeit, die Schuldenbremse zu reformieren. In der Außenpolitik wird die neue Regierung schnell Entscheidungen treffen müssen, insbesondere in Bezug auf die Ukraine und die Beziehungen zu den USA und China.

Kohlendioxid wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 86,50EUR auf ICE Futures Europe (03. Juni 2022, 02:00 Uhr) gehandelt.