Studie enthüllt: Fleisch- und Milchindustrie in Deutschland schadet dem Klima! Die Fleisch- und Milchproduktion in Deutschland steht laut einer aktuellen Studie der Umweltorganisation Germanwatch stark in der Kritik, da sie erhebliche Treibhausgasemissionen verursacht. Im Jahr 2022 entstammten fast zwei Drittel (61 Prozent) …