SHS VIVEON AG: Erfolgreiche Kapitalerhöhung stärkt Wachstum und Innovation!

Die SHS VIVEON AG hat am 22. Januar 2025 den erfolgreichen Abschluss ihrer Bezugsrechtskapitalerhöhung bekannt gegeben, die am 27. Dezember 2024 beschlossen wurde. Der Bezugspreis für die neuen Aktien betrug 3,00 Euro, und die Bezugsquote lag bei etwa 89,0 %. Insgesamt wurden 1.245.426 neue Aktien ausgegeben, die ab dem 1. Januar 2025 dividendenberechtigt sind. Die Sidetrade AG, als Großaktionärin, hat sich verpflichtet, ihre Bezugsrechte auszuüben und sich am Überbezug zu beteiligen, um eine vollständige Platzierung der Kapitalerhöhung zu gewährleisten.

Das Grundkapital der SHS VIVEON AG wird durch diese Maßnahme von 2.490.853 Euro um 1.245.426 Euro auf 3.736.279 Euro erhöht. Die Kapitalerhöhung wurde unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2024 durchgeführt und ist bereits im Handelsregister des Amtsgerichts München eingetragen. Die neuen Aktien werden in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG hinterlegt wird. Die Lieferung der neuen Aktien an die Aktionäre ist für den 29. Januar 2025 vorgesehen. Nach der Hauptversammlung, die über die Gewinnverwendung des Geschäftsjahres 2024 entscheidet, werden die neuen Aktien mit den alten Aktien gleichgestellt.