Galenica AG: Umsatzsprung um 4,7 % – Wachstum trotz Herausforderungen! Die Galenica AG hat am 23. Januar 2025 eine positive Umsatzentwicklung für das Jahr 2024 bekannt gegeben. Der Umsatz der Gruppe stieg um 4,7 % auf CHF 3.922 Millionen, was das Wachstum des gesamten Pharmamarkts in der Schweiz von 3,5 % übertrifft. …