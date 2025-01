WTI an erster Zielzone

Nach einem fünfwelligen Impuls im Zeitraum zwischen Anfang Dezember und dem aktuellen Jahreshoch aus Mitte Januar bei 80,73 US-Dollar wurde bei WTI ein kleineres Kaufsignal generiert, aktuell folgt die klassische 123-Konsolidierung auf den vorherigen Anstieg. In den letzten Stunden reichte diese auf das 38,8 % Fibonacci-Retracement um 75,26 US-Dollar talwärts, an dieser Stelle tun sich Käufer mit dem Aufbau einer Trendwende offensichtlich noch schwer. Dies könnte in den kommenden Stunden weiteres Korrekturpotenzial zurück auf den EMA 200 bei 73,93 US-Dollar freisetzen, darunter sollte WTI jedoch spätestens um 72,30 US-Dollar und somit dem 61,8 % Fibonacci-Retracement endgültigen Halt finden und wieder zur Oberseite abdrehen. Schließlich wird immer noch ein Anstieg an 85,39 US-Dollar auf der Oberseite favorisiert.

