Intel profitiert von Hochstufung

An dem US-Chipkonzern Intel scheinen sich zusehends andere Unternehmen zu interessieren und erwägen unbestätigten Nachrichten zufolge sogar eine komplette Übernahme. Das brachte der Aktie im Freitagshandel bereits einen satten Kurssprung auf knapp 22,00 US-Dollar ein, in den folgenden Stunden konnten die Gewinne sogar auf 22,41 US-Dollar ausgebaut werden. Dennoch gelang es bislang nicht, das Widerstandsband zwischen 21,65 und 22,00 US-Dollar nachhaltig zu knacken. Erst über dem aktuellen Wochenhoch von 22,41 US-Dollar wird ein Folgeanstieg an 23,34 US-Dollar erwartet, dies könnte mit der Vorlage eines offiziellen Übernahmeangebotes einhergehen. Auf der Unterseite dürften erst unterhalb von 20,75 US-Dollar größere Abschläge auf 19,95 US-Dollar bei Intel anstehen. Die Heraufstufung des Chipherstellers durch die Großbank HSBC lenkt die Aktie nun aber in ein sehr viel positiveres Licht und bekräftigt damit weitere Kussanstiege.

Trading-Strategie: