DAX steigt von Rekord zu Rekord

Aussagekräftige Kursziele auf kurzfristiger Basis lassen sich für den Index nun um 21.515 Punkten ableiten, darüber um 21.835 Zählern, welche angesichts der aktuellen Geschwindigkeit schon in wenigen Tagen erreicht werden könnten. Dennoch muss an dieser Stelle auch auf die Gefahren scharfer Rücksetzer auf einem derart hohen Niveau hingewiesen werden, weshalb ein konsequentes Stopp-Management erforderlich ist. Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen! Erst unterhalb von 20.880 Punkten wird ein Rücklauf in den Bereich um 20.400 Zählern favorisiert, darunter dürfte sicherlich der Bereich um 20.000 Punkten für sicheren Halt beim deutschen Leitindex sorgen.

Aktuelle Lage