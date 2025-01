UBS stuft NETFLIX COM INC auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Netflix von 1040 auf 1150 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den Ergebnissen des vierten Quartals seien alle Erwartungen übertroffen worden, schrieb Analyst John Hodulik in …