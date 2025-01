Nova Pacific Metals richtet Strategic Advisory Board ein und ernennt zwei Branchenveteranen

„Ich freue mich sehr, dem Team von Nova Pacific beizutreten“, so Dr. Tom Setterfield. „Das Projekt Lara umfasst eine vulkanische Stratigraphie auf 9 km Streichlänge, die derjenigen entspricht, in die das riesige VMS-Lager Myra Falls eingebettet ist. Es liegen umfangreiche historische Daten für das Projekt vor; dieses hat bisher jedoch nur wenig Aufmerksamkeit im Hinblick auf sein Potenzial für edelmetallhaltige VMS-Lagerstätten erhalten. In der unmittelbaren Nähe der Lagerstätte Lara sollten kurzfristige Erfolge verzeichnet werden können und mittel- bis langfristig schließlich über die gesamte Länge des Konzessionsgebiets hinweg.

Dr. Tom Setterfield, PhD, P.Geo.

Dr. Setterfield verfügt über 44 Jahre internationale Explorationserfahrung und gilt als Experte für IOCG-, epithermale Au- und VMS-Lagerstätten. Er hat an der Universität Cambridge (England) promoviert und war bereits in vielen Ländern im Einsatz. Als Berater für QGX Ltd. war er der erste Vertreter des Unternehmens, der das Gebiet Golden Hills (Bayan Airag) in der westlichen Mongolei besuchte. Er war maßgeblich an der Entscheidung beteiligt, dieses Konzessionsgebiet zu erwerben, welches schließlich zur Entdeckung einer goldhaltigen VMS-Lagerstätte führte, die derzeit abgebaut wird. Darüber hinaus arbeitete Dr. Setterfield für die Western Mining Corporation in Australien, Fidschi und Kanada. Er war Mitbegründer der Monster Copper Corporation und fungierte von der Gründung im Jahr 2002 bis zur Übernahme durch Mega Uranium Ltd. im Jahr 2007 als VP of Exploration und Direktor. Tom war auch Mitbegründer von TerraX Minerals Inc. (jetzt Gold Terra Resource Corp.) und war dort von 2008 bis 2016 als VP of Exploration und Direktor tätig. Er ist der ehemalige VP Exploration von Avidian Gold und steht diesem Unternehmen nun immer noch als Berater zur Seite.