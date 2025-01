Nagarro beendet Gespräche über Übernahme - Aktienrückkauf und Dividende

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Nagarro hat die im Oktober bekannt gemachten Gespräche über eine mögliche Übernahme beendet. Stattdessen will das Unternehmen sich laut einer Mitteilung vom Donnerstag auf die eigene Wachstumsstrategie mit Effizienzsteigerungen konzentrieren. Zudem sollen in den nächsten drei Jahren Aktien im Wert von bis zu 400 Millionen Euro zurückgekauft werden. Künftig sollen auch 10 bis 20 Prozent des Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) als Dividende an die Anteilseigner fließen. Nagarro geht darüber hinaus davon aus, die eigenen Finanzziele 2024 zumindest erreicht zu haben. Auch wurden Ziele für 2025 bekannt gegeben.

Das Unternehmen erwartet demnach 2025 einen Umsatz von 1,02 bis 1,08 Milliarden Euro. Die Markterwartung liegt in der Mitte der Spanne. Als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sollen 14,5 bis 15,5 Prozent vom Umsatz hängen bleiben.