PNE: Nach starkem Schlussquartal herrscht Optimismus

PNE habe laut SMC-Research im Schlussquartal 2024 mehrere Projekte verkauft, was einen sehr positiven Effekt auf das Ergebnis des Geschäftsjahres ausüben werde. Die Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen die Zielspanne für das EBITDA, die bei 40 bis 50 Mio. Euro gelegen habe , erreicht habe, und haben ihre EBITDA-Schätzung auf 47,6 Mio. Euro angehoben.

Der Start in das Jahr 2025 sei mit dem Verkauf der Aktivitäten in Schweden gut verlaufen. Für das Gesamtjahr zeige sich das Management sehr optimistisch, u.a. auf Basis der weiterhin sehr dynamischen operativen Aktivitäten, die im Bau von aktuell 13 Windparks in Deutschland und Frankreich mit insgesamt 288,6 MW zum Ausdruck kommen.

Die Analysten rechnen mit einer weiteren deutlichen EBITDA-Steigerung im laufenden Jahr und auch im Anschluss mit einer positiven Entwicklung. PNE komme damit mit den nicht einfachen Rahmenbedingungen (Lieferengpässe, verzögerte Transportgenehmigungen, Preissteigerungen) sehr gut zurecht, was in einem von den Analysten ermittelten Kursziel von 13,80 Euro Niederschlag finde. Dieses habe sich seit ihrer letzten Einschätzung (13,00 Euro) etwas erhöht und biete ein Kurspotenzial von 15 Prozent. Auf dieser Basis bestätigen die Analysten ihre Einstufung mit „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 23.01.2025 um 8:35 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 22.01.2025 um 18:15 Uhr fertiggestellt und am 23.01.2025 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/01/2025-01-23-SMC-Comment-PNE_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die PNE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 12,00EUR auf Tradegate (22. Januar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Holger Steffen

Kursziel: 13,80 EUR