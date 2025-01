UBS stuft London Stock Exchange auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die London Stock Exchange (LSE) mit einem Kursziel von 13500 Pence auf "Buy" belassen. Die Aktie des britischen Börsenbetreibers sei sogar sein "Conviction Buy" innerhalb der europäischen Branche, schrieb Analyst Michael Werner in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Entsprechend sieht er hier das größte Kurspotenzial. Die vor zwei Jahren vereinbarte Partnerschaft mit Microsoft habe dem Aktienkurs deutlich geholfen, auch wenn er nicht erwartet, dass sich diese Partnerschaft vor 2026 einen geldwerten Vorteil bringen werde. Er sieht in ihr zudem eher Rückenwind und keinen Wendepunkt. Stattdessen würde eine Neubewertung angetrieben durch den Wandel vom Börsenbetreiber in ein Informationsservice-Unternehmen./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2025 / 19:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2025 / 19:08 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 142EUR auf Tradegate (22. Januar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.