UBS stuft DIAGEO auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" belassen. Allgemein rechnet Analyst Sanjeet Aujla in seinem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick auf die Berichtssaison damit, dass die kurzfristigen Umsatztrends der Alkoholikahersteller schwach bleiben dürften. Mit Blick auf die Berichtssaison selbst gebe er Diageo den Vorzug. Das Wachstum des Konzerns aus eigener Kraft heraus tendiere bei diesem in den USA wohl am deutlichsten nach oben./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2025 / 00:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2025 / 00:25 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 28,64EUR auf Tradegate (23. Januar 2025, 08:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sanjeet Aujla

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m