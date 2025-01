Crash befürchtet? Chinas Regierung fordert zum Kauf von Aktien auf!

Der chinesische Aktienmarkt spiegelt die anhaltende Wachstumsschwäche wider. Während sich viele Leitindizes westlicher Ökonomien in den vergangenen drei Jahren stark steigern konnten – selbst der vielgescholtene DAX legte in dieser Zeit um 36 Prozent zu – ging es für den Hongkonger Leitzindex Hang Seng um 20 Prozent bergab. Auch der festlandchinesische CSI 300 kann mit einem Minus von etwa 15 Prozent nicht überzeugen.

Auswirkungen durch Trumps Zollpläne befürchtet

Die fortgesetzte Schwäche des Aktienmarktes ist der Zentralregierung in Peking ein Dorn im Auge, stellt sie doch den Anspruch, die USA als weltgrößte Volkswirtschaft abzulösen, infrage. Die Wiederwahl von US-Präsident Donald Trump könnte die fragile wirtschaftliche Erholung außerdem gefährden, denn dessen angedrohte Importzölle bedrohen Chinas Ausfuhren.

Zwar berichtete Trump zuletzt von einem konstruktiven Telefongespräch mit Staatspräsident Xi Jinping. Die erneute Ankündigung von Zöllen gegenüber den Nachbarstaaten Kanada und Mexiko birgt jedoch die Gefahr, dass es auch gegenüber China zu einer Ausweitung der Zölle kommen könnte – mit heftigen Folgen für den chinesischen Aktienmarkt.

Versicherer und Staatsfonds sollen chinesische Aktien kaufen

Um die Folgen für diesen zu verringern, hat die chinesische Staatsregierung daher zu verstärkten Aktienkäufen aufgerufen. In einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung haben insgesamt sechs Finanzaufseher Staatsfonds und Versicherer dazu aufgerufen, chinesische Wertpapiere zu kaufen.

Öffentliche Investitionsfonds sollen dazu verpflichtet werden, in den kommenden drei Jahren verstärkt sogenannte A-Aktien, also an festlandchinesischen Handelsplätzen notierte Wertpapiere, anzukaufen. Nach Ablauf dieser Frist sollen Staatsfonds über 10 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung solcher Unternehmen verfügen.

Staatliche Versicherer sollen außerdem dazu ermutigt werden, 30 Prozent ihrer jährlichen Versicherungsprämien in A-Aktien zu investieren. Dadurch sollen in den kommenden Jahren hunderte Milliarden Yuan in den Aktienmarkt fließen. Bereits für die erste Jahreshälfte 2025 rechnet der Chefaufseher der Chinesischen Notenbank Wu Qing mit Mittelzuflüssen in Höhe von 100 Milliarden Yuan, was umgerechnet rund 13 Milliarden Euro entspricht.

Maßnahmenpaket bislang ohne Wirkung

Die angekündigten Maßnahmen verpassten es, wie andere Stützungspakete zuvor, Wirkung zu entfalten. Der Hang-Seng-Index verlor am Donnerstag 0,4 Prozent an Wert – vor allem für Halbleiterhersteller SMIC ging es mit einem Minus von über 7 Prozent steil bergab.

An festlandchinesischen Handelsplätzen zeigte sich ein gemischtes Bild. In Shanghai kletterten die Kurse um ein halbes Prozent, in Shenzhen hingegen fielen sie um 0,5 Prozent. Damit hält die Underperformance chinesischer Börsen auch in diesem Jahr an.

Fazit: Ohne strukturelle Veränderungen keine Aussicht auf Besserung

Peking macht sich auf Donald Trump gefasst und hat im Fall weiterer Zölle gegen die chinesische Volkswirtschaft zu Stützungskäufen staatlicher Fonds und Versicherer aufgerufen. Diese Maßnahme soll in den kommenden Jahren zu wiederkehrenden Mittelzuflüssen in zweistelliger Milliardenhöhe (umgerechnet in Euro) führen.

Solange die strukturellen Probleme der chinesischen Wirtschaft, vor allem die hohe Abhängigkeit vom Außenhandel sowie die Überkapazitäten auf dem Immobilienmarkt, nicht gelöst werden, dürfte der Aktienmarkt im Reich der Mitte kaum dauerhaft wieder in Schwung kommen – auch weil die chinesische Aktienkultur im Vergleich zu anderen Assetklassen unterentwickelt und der festlandchinesische Markt für ausländische Investoren kaum zugänglich ist.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion