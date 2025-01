Erste bahnbrechende Studie unterstreicht die Überlegenheit von MatriDerm bei der Wundheilung

MatriDerm von MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG verbessert nachweislich die Zellaktivität, reduziert Entzündungen und liefert bessere Wundheilungsergebnisse laut einer Forschungsstudie

BILLERBECK, Deutschland, 23. Januar 2025 /PRNewswire/ -- MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG freut sich, die Veröffentlichung einer neuen Studie im International Wound Journal mit dem Titel "Comparison of cell-scaffold interactions in a biological and a synthetic wound matrix" bekannt zu geben. Diese Studie unterstreicht die Vorteile von MatriDerm, einer biologischen dermalen Matrix, gegenüber synthetischen Alternativen bei der Wundheilung.