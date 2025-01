Dax startet freundlich - Berichtssaison im Fokus

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Porsche AG Aktie Beiträge: 1.553 Beiträge:

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 20.296 Punkten berechnet, dies ist ein Plus von 0,2 Prozent im Vergleich zum Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Siemens-Energy-Aktien, am Ende fanden sich die Papiere von Heidelberg Materials und Porsche wieder."Die anlaufende Berichtssaison bleibt der stärkste Kurstreiber für den Dax", kommentierte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. "Die Anleger setzen darauf, dass die Bilanzen vieler Unternehmen gut genug ausfallen, um die Rally am Laufen zu halten." Dabei könne vor allem das US-Geschäft deutscher Unternehmen die Berichtssaison positiv beeinflussen, so Stanzl. "Die Aussicht auf eine erneute Wachstumsbeschleunigung dank der wirtschaftsfreundlichen Politik von Donald Trump ist da. Eine starke Wirtschaft dort und ein schwacher Euro hier sollten die Bilanzen insgesamt verbessern."Der Dax sei allerdings bereits stark gestiegen, die Erwartungen seien hoch. "Und wenn die Messlatte erst einmal so hoch liegt, wird es für die Unternehmen schwieriger, darüber zu springen", erklärte der Analyst. "Schon jetzt zeichnet sich ein Trend ab: Unternehmen, die Quartalszahlen vorlegen, die den Erwartungen entsprechen, werden nur mit unterdurchschnittlichen Kurssteigerungen belohnt, während Unternehmen, die enttäuschen, doppelt abgestraft werden."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0399 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9616 Euro zu haben.Der Ölpreis sank ebenfalls leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 78,96 US-Dollar, das waren 4 Cent oder 0,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.