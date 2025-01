Analysten optimistisch für Intuitive Surgical

Die Analysten gehen von einem Gewinn je Aktie (EPS) von 1,79 US-Dollar aus, was ein Anstieg von 11,9 Prozent verglichen mit dem Vorjahr entsprechen würde. Für den Umsatz wird ein Wachstum von 16,1 Prozent auf 2,24 Milliarden US-Dollar erwartet.

In den letzten zwei Jahren hat Intuitive Surgical die Erwartungen an den Gewinn je Aktie in 88 Prozent der Fälle übertroffen, während die Umsatzschätzungen in 75 Prozent der Fälle übertroffen wurden.

In den letzten drei Monaten gab es 10 Aufwärtsrevisionen und nur eine Abwärtsrevision der EPS-Schätzungen. Die Umsatzschätzungen verzeichneten 8 Aufwärtsrevisionen und keine Abwärtsbewegungen.

Intuitive Surgical gab am Dienstag bekannt, direkte Präsenz in Italien, Portugal und Spanien aufzubauen, da es über den Erwerb der Vertriebsgeschäfte für da Vinci- und Ion-Geräte in den drei Ländern sowie in Malta und San Marino unterzeichnet hat.

Das sagen die Analysten

Barclays bewertet die Aktie positiv mit einem Kauf-Rating. Der Zielpreis wird von 510 US-Dollar auf 684 US-Dollar erhöht. Auch Bernstein bewertet die Aktie mit einem Kauf-Rating. Der Zielpreis wird von 655 US-Dollar auf 700 US-Dollar erhöht. RBC Capital Markets hingegen passte seine Empfehlung an und wechselte von Kaufen auf Neutral. Der Zielpreis wurde aber von 611 US-Dollar auf 641 US-Dollar angehoben.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Intuitive Surgical Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 589,5EUR auf Tradegate (23. Januar 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.

