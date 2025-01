Fachkräftemangel 2025 auf Rekordniveau / 86 Prozent der deutschen Unternehmen kämpfen um Talente / ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer für Q1/2025 / Zusatzbefragung Fachkräftemangel (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer für Q1/2025 -

Zusatzbefragung Fachkräftemangel



Fachkräftemangel 2025 auf Rekordniveau: 86 Prozent der deutschen Unternehmen

kämpfen um Talente



- Deutschland führt weltweites Ranking an - Höchstwerte für Energie-Branche und

Gesundheitswesen

- Engpässe bei spezialisierten Fachkräften: IT- und HR-Kompetenzen besonders

gefragt

- Unternehmen setzen auf Flexibilität und Weiterbildung statt Gehalt





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Der Fachkräftemangel in Deutschland hat ein neues Rekordniveau erreicht: 86Prozent der Unternehmen melden Probleme bei der Besetzung offener Stellen.Innerhalb von zehn Jahren hat sich der Fachkräftemangel in Deutschland damitmehr als verdoppelt. 2014 meldeten lediglich 40 Prozent der UnternehmenSchwierigkeiten bei der Besetzung offener Stellen. Damit steht Deutschland auchweltweit an der Spitze und übertrifft den globalen Durchschnitt von 74 Prozentdeutlich. Das geht aus einer aktuellen Befragung zum Fachkräftemangel hervor,die von der ManpowerGroup im Rahmen ihres Arbeitsmarktbarometers durchgeführtwurde."Die Situation spitzt sich weiter zu, denn die Anforderungen des Arbeitsmarktesverändern sich schneller denn je", erklärt Terry Cade, Geschäftsführer ManpowerDeutschland. "Unternehmen müssen die richtigen Strategien finden, umspezialisierte Talente zu gewinnen und bestehende Mitarbeitende durch gezielteWeiterbildung auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. Flexibilitätund individuelle Angebote sind dabei entscheidende Erfolgsfaktoren."Engpässe in SchlüsselbranchenBesonders betroffen vom Fachkräftemangel sind Unternehmen aus derEnergie-Branche mit 92 Prozent. Das entspricht einem Anstieg von 29 Prozent imVergleich zum Vorjahr. Auch im Gesundheitswesen und in der IT-Branche (jeweils89 Prozent) übersteigt die Nachfrage nach Fachkräften mit spezialisiertenKompetenzen das Angebot bei weitem - ein deutlicher Indikator für die zunehmendeSpezialisierung des Arbeitsmarktes. Den geringsten Fachkräftemangel verzeichnenUnternehmen im Bereich Konsumgüter & Dienstleistungen mit 82 Prozent. DerFachkräftemangel in Deutschland betrifft vom Kleinstbetrieb bis hin zumGroßkonzern Unternehmen jeglicher Größenordnung.Unternehmen setzen auf flexible Arbeitszeiten und WeiterbildungDie Umfrage zeigt: Deutsche Arbeitgeber reagieren bereits auf den immer kleinerwerdenden Pool verfügbarer Fachkräfte, passen ihr Leistungsangebot an und setzendabei auf eine Vielzahl von Maßnahmen. Besonders hervorzuheben ist diezunehmende Bedeutung flexibler Arbeitszeiten und hybrider Arbeitsmodelle, die