BioNxt forciert F&E-Aktivitäten mit Umzug in Labor von Gen-Plus in München und erweitert Forschungskapazitäten bei der Arzneimittelverabreichung

21. Januar 2025 / IRW-Press / BioNxt Solutions Inc. („BioNxt“ oder das „Unternehmen“) (CSE: BNXT)(OTC PINK: BNXTF)(FWB: BXT), ein Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf fortschrittliche Arzneimittelverabreichung spezialisiert hat, gibt einen bedeutenden Meilenstein in seiner Forschung und Entwicklung bekannt. Das Unternehmen verlagert seine hochmodernen F&E-Aktivitäten in die Gen-Plus Contract Research and Development Organization (CRDO) in München, Deutschland. Der Start der Aktivitäten ist für den 1. März 2025 geplant. Dieser Schritt unterstreicht BioNxts Engagement für wissenschaftliche Innovationen und die Entwicklung von Lösungen für bislang ungedeckte medizinische Bedürfnisse.