Zuwachs beim Gesundheitspersonal schwächt sich ab

WIESBADEN (ots) -



- Stärkerer Zuwachs beim Gesundheitspersonal vor der Pandemie (2015 - 2019) als

zwischen 2019 und 2023

- Anstieg des Gesundheitspersonals im Jahr 2023 um 0,5 %

- Beschäftigungszuwachs in Pharmazeutischer Industrie und Gesundheitsschutz

stärker als vor der Pandemie



Zum Jahresende 2023 arbeiteten knapp 6,1 Millionen Personen im Gesundheitswesen.

Dies waren 27 000 oder 0,5 % mehr als im Vorjahr. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) weiter mitteilt, ist das Gesundheitspersonal zwischen den Jahren 2019

und 2023 um 5,3 % gestiegen. Im Vergleichszeitraum vor der Pandemie zwischen

2015 und 2019 war der Zuwachs des Gesundheitspersonals mit 6,9 % höher. Noch

stärker unterscheidet sich der Anstieg bei der Zahl der auf die volle

Arbeitszeit umgerechneten Beschäftigten (Vollzeitäquivalente). Die Zahl der

Vollzeitäquivalente lag Ende 2023 bei gut 4,3 Millionen und erhöhte sich

gegenüber dem Jahresende 2019 um 4,4 %. Im Vergleichszeitraum zwischen den

Jahren 2015 und 2019 stieg die Zahl der Vollzeitäquivalente hingegen um 6,3 %.





Geringerer Beschäftigungszuwachs in ambulanten und (teil-)stationärenEinrichtungen des Gesundheitswesens als vor der PandemieZu den ambulanten Einrichtungen zählen im Einzelnen Arzt- und Zahnarztpraxen,Praxen sonstiger medizinischer Berufe (zum Beispiel Praxen von Physio- oderErgotherapeutinnen und -therapeuten), Apotheken, Einzelhandel mit medizinischenund orthopädischen Artikeln und die ambulanten Pflegeeinrichtungen. Ende 2023arbeiteten in diesen Einrichtungen insgesamt 2,5 Millionen Personen und 1,6Millionen Vollzeitäquivalente. Hier stieg die Zahl der beschäftigten Personenzwischen 2019 und 2023 um 4,3 % und die Zahl der Vollzeitäquivalente um 3,0 %,demgegenüber gab es zwischen den Jahren 2015 und 2019 noch einen Personalzuwachsvon 7,4 % und einen Zuwachs an Vollzeitäquivalenten um 6,7 %.Unter (teil-)stationäre Einrichtungen fallen im Einzelnen Krankenhäuser,Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen und (teil-)stationärePflegeeinrichtungen. Ende 2023 waren in (teil-)stationären Einrichtungeninsgesamt 2,2 Millionen Personen und 1,6 Millionen Vollzeitäquivalentebeschäftigt. Hier stieg die Zahl der beschäftigten Personen zwischen 2019 und2023 um 5,9 % und die Vollzeitäquivalente um 4,7 %, demgegenüber gab es zwischenden Jahren 2015 und 2019 noch einen Zuwachs an Personal und Vollzeitäquivalentenvon jeweils 7,5 %.In einzelnen ambulanten und (teil-)stationären Einrichtungen gab es zwischen denJahren 2019 und 2023 sogar einen Rückgang der Vollzeitäquivalente(Zahnarztpraxen, Apotheken und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen)während im Zeitraum von 2015 bis 2019 in diesen Einrichtungen die Zahl derVollzeitäquivalente noch gestiegen ist.Pharmazeutische Industrie und Gesundheitsschutz: Stärkerer Beschäftigungszuwachsab 2019 als vor der PandemieGegen den Trend stellt sich der Beschäftigungszuwachs in der PharmazeutischenIndustrie und dem Gesundheitsschutz dar. Zum Gesundheitsschutz zählen auchGesundheitsämter und während der Pandemie kommunal betriebene Impfzentren. Endedes Jahres 2023 arbeiteten 174 000 Personen und 158 000 Vollzeitäquivalente inder Pharmazeutischen Industrie sowie 48 000 Personen und 41 000Vollzeitäquivalente im Gesundheitsschutz.Zwischen den Jahren 2019 und 2023 stiegen das Personal und dieVollzeitäquivalente in der Pharmazeutischen Industrie mit einem Zuwachs von 9,9% und 9,3 % wesentlich stärker an als zwischen den Jahren 2015 und 2019 (4,2 %und 3,9 %). Auch im Gesundheitsschutz wurde zwischen den Jahren 2019 und 2023mit einem Zuwachs an Personen von 16,9 % und Vollzeitäquivalenten von 17,6 %deutlich mehr Personal aufgebaut als zwischen den Jahren 2015 und 2019 (+12,3 %und +11,5 %).