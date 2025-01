S&P 500: Allzeithoch - Stimmung euphorisch gekippt, jetzt Korrektur?!

Der US-Leitindex S&P 500 hat gestern intraday ein neues Allzeithoch erreicht - und die Stimmung der Privatinvestoren ist so sprunghaft zur Vorwoche angestiegen wie ganz selten in den letzten Jahrzehnten. War die Stimmung an der Wall Street nach Ausbleiben der Santa Claus-Rally sehr bärisch und die Short-Positionierung hoch, so bedeutet dieser rasend schnelle Stimmungs-Umschwung, dass die Luft für den S&P 500 nun deutlich dünner wird. Daher ist eine Korrektur nun wahrscheinlich - erst nach dieser Korrektur könnte noch einmal ein Anlauf der Bullen gelingen. Es waren gestern nur die KI-Werte, die einen negativen Handelstag verhindert haben, die Marktbreite wird wieder schwächer..

Hinweis aus Video:

