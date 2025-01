KI lässt Aktienkurse weiterhin explodieren

China geriet ebenfalls erneut ins Visier der neuen US-Regierung. Bereits im nächsten Monat werde man die Einführung eines Strafzolls in Höhe von 10 % auf chinesische Importe erwägen, weil weiterhin das Opioid Fentanyl aus China über Mexiko und Kanada in die USA geliefert werde.

US-Präsident Donald Trump hat erneut mit Strafzöllen auch gegen die EU gedroht. „ Die Europäische Union ist sehr, sehr schlecht zu uns “, sagte er vor Journalisten. Als Grund nannte er erneut die Handelsüberschüsse gegenüber den USA, die besorgniserregend seien. „ Also werden sie mit Zöllen rechnen müssen. Das ist der einzige Weg, wie man Fairness bekommt “, so Trump. Konkreter äußerte er sich allerdings auch dieses Mal nicht.

Zolldrohungen: Folgen den Worten keine Taten?

Doch an den Börsen scheint man die Drohungen nicht so recht ernst zu nehmen. Zumal die nun in Betracht gezogenen 10 % weit unter den im Wahlkampf genannten 60 % liegen. Vor diesem Hintergrund setzte sich die neuerliche Rally an den Aktienmärkten unbeeindruckt fort.

Fast könnte man den Eindruck bekommen, die Anleger wollten noch schnell mit Aktien Gewinne erzielen, bevor eine konkrete Umsetzung der Zollandrohungen die Rally beendet. Das wäre allerdings mit hohen Risiken verbunden, da Trump einen solchen Beschluss jederzeit verkünden könnte. Er ist schließlich für seine impulsive und wenig berechenbare Art bekannt. Und er hatte ein hohes Tempo bei all seinen Plänen angekündigt.

Binnen kurzer Zeit bereits Zahlreiches auf den Weg gebracht

Dieses Tempo legt er derzeit aber vor allem bei Themen wie Bürokratieabbau, Deregulierung und Personalabbau bei Behörden an den Tag. Damit möchte er weitere Investitionen im eigenen Land fördern. Passend dazu konnte Trump gerade Investitionsversprechen großer US-Konzerne in Rechenkapazitäten für Künstliche Intelligenz (KI) im Umfang von sagenhaften 500 Milliarden US-Dollar verkünden. Und nach wie vor reicht offenbar schon die Nennung der Buchstabenkombination „KI“, um die Aktienkurse durch die Decke gehen zu lassen.

