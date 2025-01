Quimbaya Gold - Neue Untersuchung soll Goldadersystem auf Tahami South aufdecken

Quimbaya Gold (CSE QIM / WKN A3DT3C) dürfte bei vielen Anleger, nicht nur in Europa, noch unter dem Radar fliegen. Das könnte sich allerdings bald ändern, denn das unserer Ansicht nach äußerst spannende Goldunternehmen erhöht bei der Exploration seines Hauptprojekts Tahami South in Kolumbien jetzt die Schlagzahl deutlich.

Tahami South ist unter anderem äußerst vielversprechend, da es an die produzierende Segovia-Mine des Milliardenkonzerns Aris Mining (TSX ARIS) grenzt. Segovia ist mit einem Reservengehalt von 10,8 g/t Gold eine der hochgradigsten Goldminen weltweit und die Cashcow für Aris. Aktuell geht es für Quimbaya darum, eine genauere und umfassendere Interpretation der Korridore des bekannten Goldadersystems in dem Gebiet zu erstellen.

Dazu hat Quimbaya jetzt, quasi als erste Amtshandlung des neuen Leiters der Explorationsaktivitäten Ricardo Sierra (Wir berichteten.), eine so genannte LIDAR-Untersuchung (Light imaging, detection and ranging) angestoßen, mit der das Unternehmen hochauflösende Geodaten für topografische Kartierungen und detaillierte Geländeanalysen gewinnen will. Mit den daraus gewonnen Daten werden die laufenden Explorationsarbeiten auf Tahami South unterstützt, da Quimbaya mit ihrer Hilfe genaue Geländemodelle erstellen und das Verständnis der Oberflächenmerkmale verbessern kann, was für die Projektplanung, Exploration, Bohrungen und Entscheidungsfindung von großer Bedeutung ist.



Quelle: Quimbaya Gold

Insgesamt wird die Studie sich über ein Gebiet von 575,10 Hektar erstrecken.

VP Exploration Ricardo Sierra erklärte: „Anhand der Analyse von Satellitenbildern und verfügbaren bibliografischen Daten wurde festgestellt, dass die primären strukturellen Ausrichtungen in diesem Gebiet, einschließlich der südlich gelegenen, in Betrieb befindlichen Mine unseres Nachbarn (Aris Mining), in Richtung NE-SW, NW-SE und N-S verlaufen. Aus diesem Grund wird der Flugplan für die LIDAR-Untersuchung in Ost-West-Richtung ausgerichtet sein. Diese Ausrichtung wird eine optimale Datenerfassung ermöglichen und die Identifizierung wichtiger struktureller Merkmale verbessern, was zu einer genaueren und umfassenderen Interpretation der Korridore des Goldadersystems in Vorbereitung auf unsere für das zweite Quartal geplanten 4.000 Meter langen Bohrungen beitragen wird.

Die jetzt begonnene LIDAR-Untersuchung ist ein wichtiger Fortschritt in der Realisierung des Potenzials des Tahami South-Projekts, da die gewonnenen Daten helfen werden, die Abdeckung durch die Vegetation herauszurechnen. Damit können die Adersystem dieses vielversprechenden Gebiets erheblich besser aufgedeckt und abgegrenzt werden. Wir können Alexandre P. Boivin, CEO von Quimbaya nur zustimmen, der sagt: „Jetzt wird es richtig spannend, denn jeder methodische Schritt bringt uns unserem Ziel näher, eine hochgradige Goldentdeckung in diesem renommierten goldhaltigen Gebiet zu machen.“ Wir drücken auf jeden Fall beide Daumen und warten schon gespannt auf die später im Jahr anstehenden ersten Bohrungen!

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!

Disclaimer: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung möglicher Kursentwicklungen zu verstehen. Darüber hinaus ersetzen sie in keiner Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Angebot zum Verkauf der besprochenen Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um einen werblich/journalistischen Text. Leser, die auf der Grundlage der hier bereitgestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen oder Transaktionen durchführen, tun dies ausschließlich auf eigenes Risiko. Es besteht kein Vertragsverhältnis zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern bzw. den Nutzern ihrer Angebote, da sich unsere Informationen nur auf das Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers beziehen.

Der Erwerb von Wertpapieren ist mit hohen Risiken verbunden, die zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen, eine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel wird jedoch ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Quimbaya Gold Inc. halten und daher ein Interessenkonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich auch das Recht vor, jederzeit Aktien der Gesellschaft zu kaufen oder zu verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Quimbaya Gold für die Berichterstattung über das Unternehmen entlohnt. Dies ist ein weiterer klarer Interessenkonflikt.