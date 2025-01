Richemont nach positiver Überraschung auf Allzeithoch

Der Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont (CH0210483332) überraschte mit dem Ergebnis des dritten Quartals (Ende Dezember) aufgrund eines außergewöhnlich starken Weihnachtsgeschäfts. Trotz der Konsumflaute im wichtigen Markt China zogen die Umsätze beim Schmuck der klangvollen Marken Cartier oder Van Cleef & Arpels etc. deutlich an. Statt der erwarteten 4 Mrd. Euro meldete Richemont für sein wichtigstes Segment 4,5 Mrd. Euro. Die ganze Gruppe, die u.a. die Uhrenmarken IWC, A. Lange & Söhne, Panerai und Vacheron Constantin beheimatet, steigerte ihren Umsatz um 10 Prozent auf 6,15 Mrd. Euro – die Analysten hatten lediglich 5,61 Mrd. Euro prognostiziert. Die Aktie legte erstmals auf über 160 Schweizer Franken zu. Wer an das Unternehmen glaubt, aber von einem begrenzten Kurspotenzial ausgeht, sichert sich mit Zertifikaten die Chance auf Seitwärtsrenditen inklusive Puffer.

Discount-Strategie mit 8,7 Prozent Puffer (Juni)