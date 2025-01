Schätzung Rund 83,6 Millionen Menschen leben in Deutschland Zum Jahresende 2024 lebten fast 83,6 Millionen Menschen in Deutschland. Das geht aus Schätzungen des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden hervor. Demnach wuchs die Bevölkerung im Laufe des Jahres um knapp 100.000 Menschen. Zum Vergleich: Im Jahr …