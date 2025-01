Wie Handwerksbetriebe mit der HWS Handwerks-Schmiede beides vereinen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Solingen (ots) - Eine gesunde Work-Life-Balance kommt für viele Handwerker vielzu kurz - schließlich ist die Auftragslast oft erdrückend und die Erfüllung derQualitätsstandards oft mit immens viel Aufwand verbunden. Mit dem wohlpersönlichsten Handwerkertraining im deutschsprachigen Raum hat LiborioManciavillano eine Anlaufstelle für Handwerker geschaffen, die sich nicht längerzwischen Familie und Beruf entscheiden wollen. Wie genau das Konzept aussiehtund wie Liborio Manciavillano mit seiner Erfahrung bereits viele Leben verändernkonnte, erfahren Sie hier.Das Handwerk ist geprägt von Präzision, Hingabe und harter Arbeit. Doch dieRealität in vielen Betrieben zeigt: Der tägliche Druck, Termine einzuhalten,Qualitätsstandards zu erfüllen und Kunden zufriedenzustellen, zehrt an denKräften der Mitarbeiter. Für viele Handwerker bleibt dabei wenig Raum für das,was sie eigentlich antreibt - Zeit mit der Familie, Hobbys oder einfach einMoment der Ruhe. Die Folge: Burnout-Raten steigen, der Krankenstand belastetBetriebe und die Lebenszufriedenheit sinkt. Immer mehr Fachkräfte verlassen dieBranche, weil sie keinen Weg finden, Arbeit und Privatleben in Einklang zubringen. "Wir verlieren immer mehr wertvolle Talente", warnt LiborioManciavillano von der HWS Handwerks-Schmiede GmbH. "Nicht, weil sie ihren Berufnicht lieben, sondern weil sie keine Luft mehr zum Atmen haben.""Ich habe selbst jahrelang die Höhen und Tiefen des Handwerks durchlebt",erzählt Liborio Manciavillano weiter aus seiner Erfahrung. "Deshalb weiß ich,wie entscheidend es ist, den Fokus nicht nur auf die Arbeit, sondern auch aufdie Menschen dahinter zu legen." Genau aus dieser Überzeugung und Erfahrungheraus gründete er die HWS Handwerks-Schmiede GmbH - ein Unternehmen, dasHandwerkern durch das persönlichste Handwerkertraining im deutschsprachigen Raumnicht nur Werkzeuge für den beruflichen Erfolg an die Hand gibt, sondern auchWege aufzeigt, wie sie ihr Leben besser in Balance bringen können. Dabeiverfolgt das Unternehmen ein klares Ziel: Handwerksbetriebe fit für die Zukunftzu machen, ohne dass dabei die Menschen auf der Strecke bleiben. Dazu wurde einTrainingskonzept entwickelt, das Handwerker nicht nur auf die Herausforderungendes Marktes vorbereitet, sondern ihnen auch dabei hilft, ihre persönlichen Zielezu erreichen. Im Mittelpunkt steht ein einzigartiger Ansatz, der klassischeHandwerkskunst mit modernsten Managementtechniken und digitaler Kompetenzverbindet - zur Effizienzsteigerung und Entlastung aller Beteiligten.Mehr Zeit, weniger Stress - dank smarter StrategienDas Handwerkertraining der HWS Handwerks-Schmiede GmbH bietet praxisnahe