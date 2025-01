Ohana und Drei schließen Partnerschaft für digitale...

Drei Kund:innen sparen 40 Prozent beim Ohana PLUS Jahresabo.

Kinder verbringen immer mehr Zeit in der digitalen Welt - oft mehr als Eltern sich wünschen. Neben der steigenden Bildschirmzeit bereiten auch die zunehmenden Risiken im Internet vielen Familien Sorgen. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, geben der österreichische Entwickler der Kinderschutz-App Ohana und der Telekom -Komplettanbieter Drei eine exklusive Partnerschaft bekannt, die Familien in Österreich den Zugang zu digitaler Sicherheit erleichtert. Der Vorteil für Drei Vertragskund:innen: Neben mehr Sicherheit für den Nachwuchs in der digitalen Welt sparen sie sich 40 Prozent beim Ohana PLUS-Jahresabo.



Die Ohana App unterstützt Familien bei zwei zentralen Herausforderungen: der gesunden Balance von Bildschirmzeit und der Sicherheit im digitalen Raum. Die App bietet (mit Fokus auf Kinder von 8 bis 13 Jahren) dafür alle wichtigen Funktionen - von Bildschirmzeit-Limits (auch pro App einstellbar) mit altersgerechten Empfehlungen über sicheres Internet (Schutz vor nicht jugendfreien Inhalten) bis hin zu optionalem Standort-Tracking. Mit Ohana können Eltern TikTok, Spiele und andere Apps am Endgerät des Nachwuchses ( Smartphone und Tablets) ganz einfach limitieren oder sperren. Internetseiten werden automatisch für Kinder gefiltert und Ohana sorgt dafür, dass sich das Handy bei Lern- oder Schlafenszeiten automatisch in den Gesperrt-Modus schaltet.



Die Partnerschaft zwischen Drei und Ohana umfasst als ersten Schritt einen exklusiven Vorteilspreis für Drei Kund:innen. Alle mit Handyvertrag (24-Monatsbindung oder SIM only) erhalten das Ohana PLUS Jahresabo zum Drei Vorteilspreis von nur 29,90 statt 49,99 Euro. Ein Vorteil, der auch nach dem ersten Abo-Jahr erhalten bleibt. Die Aktivierung erfolgt besonders einfach per SMS-Code. Nach Erhalt des Aktivierungslinks laden Eltern die Ohana App vom Apple App oder Google Play Store auf ihr Smartphone. Zum Kennenlernen ist Ohana die ersten 7 Tage gratis. Mehr dazu auf www.drei.at/ohana

"Mit dieser Partnerschaft erreichen wir einen wichtigen Meilenstein auf unserer Mission, Familien ein sicheres digitales Leben zu ermöglichen", sagt Christian Orgler, CEO von Ohana . "Gemeinsam mit Drei können wir noch mehr österreichische Familien dabei unterstützen, ihre Kinder sicher in der digitalen Welt zu begleiten."



"Neben unserem Ziel, dass die Digitalisierung für alle in Österreich verfügbar und leistbar sein soll, ist uns die Sicherheit im Internet für Kinder ein zentrales Anliegen. Mit Ohana haben wir einen Partner gefunden, der unseren Kund:innen eine ausgereifte und benutzerfreundliche Lösung direkt aus Österreich bietet", erklärt Drei CCO Günter Lischka . "Besonders überzeugt hat uns dabei der ganzheitliche, systemübergreifende Ansatz der App, der Eltern aktiv in der digitalen Erziehung unterstützt."



Mithilfe künstlicher Intelligenz wird die App zum smarten Begleiter für Familien. Sie analysiert installierte Apps automatisch und bewertet deren Eignung, basierend auf dem Alter des Kindes und weiteren Faktoren. Auch die empfohlenen Bildschirmzeiten passen sich dynamisch an, wenn das Kind älter wird. So wächst das gesamte Schutzsystem mit den Bedürfnissen der Familie mit. Besonders wichtig: Ohana versteht sich als digitaler Begleiter für Eltern und bietet fundierte Expertentipps sowie aktuelle Informationen zu digitalen Trends und möglichen Risiken. So werden Eltern befähigt, ihre Kinder kompetent durch die digitale Welt zu führen.



Hier gehts direkt zum App-Download für iOS und Android, weitere Infos findet man auf www.tryohana.com



Das österreichische Start-up Ohana wurde Anfang 2022 gegründet und entwickelt eine App für digitale Kindersicherheit. Mit KI-gestützten Features und einem pädagogischen Ansatz hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, Eltern bei der digitalen Erziehung ihrer Kinder zu unterstützen. Die App hilft Familien dabei, eine sichere und altersgerechte digitale Umgebung zu schaffen und einen gesunden Umgang mit digitalen Medien zu finden.



Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im ersten Halbjahr 2024 einen Umsatz von 478 Mio. Als führender Telekom- Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und

Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner

Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits rund 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mit den Fix Tarifen bietet Drei erstmals mobiles Internet mit Bandbreitengarantie und einfacher Umstiegs-Möglichkeit auf Glasfaser. Mehr auf www.drei.at



